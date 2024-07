Toti chiede incontro con Salvini,sul tavolo futuro Regione

GENOVA, 12 LUG - Giovanni Toti chiede di incontrare il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i due assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. L'istanza è stata depositata al giudice dall'avvocato Stefano Savi. Il leader della Lega sarà a Genova lunedì ma non è detto che l'incontro possa avvenire già quel giorno. I confronti serviranno in prima battuta a fissare la linea da seguire per mandare avanti la Regione dopo la decisione del Riesame che ieri ha deciso di lasciare Toti agli arresti domiciliari. Ma non è escluso che si possa iniziare a parlare anche del futuro del governatore e delle sue eventuali dimissioni.