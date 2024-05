Toti: Carozzi, 'non mi sorprendo dello scandalo'

GENOVA, 17 MAG - E' durato quasi cinque ore l'esame di Giorgio Carozzi, ex giornalista de Il Secolo XIX membro del comitato portuale in rappresentanza del Comune di Genova. Carozzi è stato sentito come persona informata dei fatti sulla vicenda della proroga a 30 anni della concessione del Terminal Rinfuse al gruppo Spinelli. Era inizialmente contrario ma poi, secondo la procura dopo avere subito pressioni, cambiò idea e votò a favore. Prima di entrare nell'ufficio del pm Luca Monteverde si è limitato a dire: "Stupito dallo scandalo? Sono cinquant'anni che scrivo di porto figurarsi se mi sorprendo".