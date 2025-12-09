Torture e sequestro di persona, coinvolti anche minori

ROMA, 09 DIC - Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcuni dei reati contesati a 11 persone, 6 maggiorenni e 5 minorenni, raggiunti da due provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri della Compagna di Roma Trastevere. In particolare alcuni degli indagati, tutti cittadini italiani, sono accusati di aver prelevato nel gennaio scorso le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage nel quartiere Massimina dove, dopo averle legate mani e piedi, 'sono state oggetto di ripetuti atti di crudeltà, come pugni, schiaffi, con spranghe o altri oggetti contundenti, arrivando addirittura a versare acqua bollente addosso alle vittime che riportavano gravi lesioni'. Il movente sarebbe legato anche a debiti di droga. Le ordinanze cautelari sono state emesse dal gip in una indagine congiunta della Dda e della Procura dei minori, è legata ad un arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente avvenuto nel marzo del 2025 che ha consentito di acquisire elementi indiziari in ordine a due diversi episodi di tortura avvenuti nel mese di gennaio. Le verifiche, coordinate dai pm Carlo Villani e Carlo Morra, hanno consentito di raccogliere elementi anche sul mandante, esecutore materiale e ad altri soggetti a coinvolti nell'atto dinamitardo avvenuto il 30 giugno nel quartiere Primavalle. L'esplosione causò il cedimento dell'androne condominiale di una palazzina Ater. Il grave evento ha suscitato particolare preoccupazione e allarmismo tra gli abitanti della zona.