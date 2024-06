'Torino pericolosa', lo youtuber Cicalone anche sotto la Mole

TORINO, 27 GIU - Anche Torino è stata visitata da Simone Cicalone, l'ex pugile romano che ha dato vita alla squadra anti-borseggiatori alla metropolitana di Roma, ed ha attirato le rimostranze della Cgil. Sul web ci sono i filmati dei reportage compiuti da lui e dal suo gruppo sette mesi fa alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e nelle zona di porta Palazzo e Borgo D'ora insieme a un altro popolare youtuber conosciuto come Franchino. Da quel che si ricava dai filmati, Cicalone - facendo evidentemente un raffronto con altre località italiane - non ha espresso un giudizio totalmente negativo rispetto alla situazione dei portici di via Nizza ma, soprattutto in altri punti, non ha mancato di sottolineare sporcizia e degrado: il team si è anche interessato alle condizioni di un uomo steso privo di conoscenza su una panchina, apparentemente per l'abuso di bevande alcoliche, e ha chiamato un'ambulanza. Fra i numerosi commentatori alcuni fanno notare che la visita in via Nizza è avvenuta in pieno giorno subito dopo la fine delle Atp di tennis "quando alla città era appena stata data una sistemata", e più di uno lo ha invitato a tornare alla sera, "perché - ha scritto un internauta - dopo le 19 diventa paurosa".