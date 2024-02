Torino dedica una strada al fisico e matematico Tullio Regge

TORINO, 28 FEB - Tullio Regge è da oggi immortalato nella toponomastica torinese. Questa mattina un tratto di una strada del quartiere Mirafiori sud è infatti stato intitolato al fisico e matematico torinese, ricordato in particolare per alcune scoperte scientifiche e lo sviluppo di teorie che hanno dato un contributo fondamentale negli studi di fisica quantistica, astrofisica e meccanica statistica del secolo scorso. Un impegno messo anche a favore dei diritti, in veste di parlamentare europeo, quando si battè per i diritti delle persone con disabilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Alla cerimonia il figlio, Daniele, ha voluto mettere in risalto proprio le doti umane e, forse, meno note del padre. "Amante della burla e dei giochi di parole", ha raccontato, citando gli articoli pubblicati il primo aprile "in cui descriveva improbabili teorie scientifiche che accreditava come vere. Di se stesso aveva scritto - ha ricordato il figlio -: 'guidato dalla mia curiosità ho aperto molte porte per curiosarvi dentro e ogni volta che mi sono stufato, ne ho facilmente trovata un'altra che si è lasciata aprire". Per la Città sono intervenuti il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, e la presidente della Sala Rossa, Maria Grazia Grippo che ha descritto Regge come "divulgatore generoso, capace di mettersi a disposizione della comunità e di informare il grande pubblico spiegando la scienza in modo semplice, ed encomiabile sul tema dell'accessibilità".