Topi in classe, duecento alunni a casa nel Cremonese

CREMONA, 05 DIC - Topi a scuola, alunni a casa: succede ad Annicco, in provincia di Cremona. Da questa mattina i bambini che frequentano il polo didattico - duecento, del paese e di Paderno Ponchielli - sono costretti a non frequentare le lezioni e lo stop causa presenza massiccia di roditori potrebbe protrarsi fino a lunedì. Scelta dell'amministrazione comunale: per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie indispensabili, ha emesso l'ordinanza di chiusura del polo scolastico. "Da una decina di giorni sapevamo che c'era presenza di escrementi di topo in alcuni angoli del plesso - spiega il sindaco, Maurizio Fornasari -. Il Comune è stato informato dal tecnico di una ditta esterna incaricata di controllare un problema elettrico: quella luce non si accendeva perchè i fili erano stati rosicchiati. A quel punto ci siamo mossi con urgenza programmando un'operazione straordinaria di 'bonifica'". A scuola, ora, ci sono trappole ed esche specifiche ed è in corso l'intervento di derattizzazione. Gli specialisti hanno già eseguito quattro interventi specifici. La scuola resterà chiusa fino a quando non si troveranno più escrementi». E alle famiglie degli alunni, in vista del rientro, è stato raccomandato di avvisare i figli di prestare attenzione alla massima pulizia di banchi, pavimenti e bagni e di non lasciare in giro alimenti, biscotti e snack.