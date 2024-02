Tokyo chiude il parco Hello Kitty per minaccia terroristica

TOKYO, 24 FEB - Il popolare parco a tema Hello Kitty a Tokyo ha chiuso per la giornata di oggi dopo aver ricevuto una "e-mail con una minaccia terroristica", ha annunciato sul suo sito web. "Abbiamo deciso di chiudere temporaneamente per la giornata in quanto la sicurezza dei visitatori, degli artisti e del personale non può essere garantita in questo momento", ha dichiarato la direzione. Il parco, chiamato Sanrio Puroland, è noto per le sue giostre, gli spettacoli e le mascotte dei cartoni animati, tra cui l'iconico personaggio di Hello Kitty. La minaccia ha spinto la polizia a setacciare Sanrio Puroland alla ricerca di oggetti sospetti, ma finora non è stato trovato nulla, ha riferito l'emittente statale Nhk. Le autorità stanno cercando di identificare l'autore dell'e-mail. La Sanrio, con sede a Tokyo, ha creato il marchio Hello Kitty nel 1974 e ha aperto il parco a tema nel 1990.