Todde, 'subito una moratoria sugli impianti eolici'

CAGLIARI, 09 APR - Subito una moratoria per l'installazione di impianti da energia rinnovabile. Lo ha ribadito la neo presidente della giunta regionale della Sardegna, Alessandra Todde, ai giornalisti: "Ho incontrato i responsabili degli uffici degli assessorati di Ambiente e Industria che stanno portando avanti la mappa delle aree idonee per l'installazione di impianti da energia rinnovabile - ha sottolineato Todde - stiamo portando avanti il tema in questi giorni e ora bisogna accelerare e serve dare un segnale". "Abbiamo già pronta una bozza di moratoria da presentare, in attesa del completamento della mappa delle aree idonee e vorrei che si affronti immediatamente. Sappiamo già che la moratoria potrà essere respinta e impugnata - chiarisce la governatrice sarda - ma vuole essere un segnale forte per chiudere in fretta sulla mappa delle aree idonee a livello nazionale e dare delle regole che si possono mettere in campo per proteggere quelli che per noi sono beni non negoziabili, ambiente, paesaggio e beni culturali, e li difenderemo".