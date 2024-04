Todde, 'election day per europee e comunali anche in Sardegna'

La governatrice della Regione Sardegna Alessandra Todde presenta la nuova Giunta tra i banchi del Consiglio: alla Sanità Arnaldo Bartolazzi (M5s); al Lavoro Desirè Manca (M5s); all'Urbanistica Francesco Spanedda (Todde); ai Trasporti Barbara Manca (in quota Todde); alla Programmazione e Bilancio e vice presidente Giuseppe Meloni (Pd); all'Industria Emanuele Cani (Pd); all'Agricoltura Gianfranco Satta (Progressisti); ai Lavori Pubblici Antonio Piu (Avs); al Turismo Franco Cuccureddu (Orizzonte comune); all'Ambiente Rosanna Laconi (Pd); alla Cultura e Istruzione Ilaria Portas (Sinistra Futura); agli Affari generali Mariaelena Motzo (Lista Todde), in una foto dall'ufficio stampa della presidente Todde, Cagliari 9 aprile 2024 ANSA/ ufficio stampa presidente Todde ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK