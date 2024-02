Todde, autonomia differenziata è secessione dei diritti

CAGLIARI, 29 FEB - L'autonomia differenziata è "la secessione dei diritti". "E' un provvedimento indecente che indebolisce tantissimo l'autonomia della Sardegna perché il fatto di poter contrattare quelle che sono le materie di cui occuparsi non è una cosa che che può essere utile, soprattutto per le regioni a statuto speciale come la mia". Lo ha detto Alessandra Todde, governatrice in pectore della Regione Sardegna, ad Agorà su Rai3. "La Sardegna deve recuperare il gap insulare e deve essere al pari delle altre regioni - ha spiegato - e io combatterò perché il contributo che noi abbiamo dato sia restituito anche alla mia regione".