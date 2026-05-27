Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Tifoso ferito prima del derby, è in condizioni stabili

TORINO, 27 MAG - Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito domenica pomeriggio durante i disordini scoppiati nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino prima del derby tra Torino e Juventus.  L'uomo, colpito da un oggetto contundente non ancora identificato che gli ha provocato un grave trauma cranico, era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico al suo arrivo in ospedale. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, intubato, alle Molinette. La prognosi resta riservata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TORINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...