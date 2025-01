Tifosi aggrediti: testimone,arrivati incappucciati e con mazze

ROMA, 23 GEN - "Ho visto un fiume di persone vestite di nero, con passamontagna e mazze in mano, mi sembravano manganelli. E' stata un'imboscata". Lo racconta Franca, una residente del rione Monti che ha visto alcuni istanti dell'aggressione ai tifosi spagnoli del Real Sociedad. "Mia figlia pensava forse scoppiata la guerra - ha aggiunto - a quel punto ho chiuso le finestre". La testimone poi racconta: "Sono preoccupatissima per la partita di stasera. Qui siamo al centro di Roma e abbiamo le luci fulminate in strada da più di un anno".