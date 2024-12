Teste, 'impatto tra auto carabinieri e scooter con Ramy'

MILANO, 04 DIC - Un testimone, sentito ieri nell'inchiesta milanese per omicidio stradale sulla morte di Ramy Elgaml, ha parlato, da quanto si è saputo, di un impatto tra la macchina dei carabinieri che inseguiva lo scooter con a bordo il 19enne e con un suo amico alla guida e lo stesso motociclo. Il giovane, che ha detto di essere stato presente quella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso in via Ripamonti nelle fasi finali dell'inseguimento e dell'incidente, è stato sentito dal pm Marco Cirigliano nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e della Polizia locale.