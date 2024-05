Test di medicina, le domande da Don Abbondio al colesterolo

ROMA, 28 MAG - Dalla citazione de I Promessi Sposi - "Don Abbondio non era nato con un cuor di leon" - alla definizione di deflazione, partendo dalla definizione. Sono alcune delle domande - sessanta in tutto - che gli studenti hanno trovato nella prima parte del test di medicina che si è svolto questa mattina. I primi quesiti rientravano tra le "Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi". Subito dopo era il turno del ragionamento logico e problemi. Per biologia, agli aspiranti medici si chiedeva di sapere cosa fosse il colesterolo. E poi ancora cosa sono le coronarie e cosa è il lattosio. Domande anche sui virus e sul codice genetico. "Il benzene è" e "il fenolo è" tra i quesiti di chimica. Mentre nella parte dedicata a matematica e fisica: "Il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello aeriforme" e "l'accelerazione media di una Ferrari SF90 che scatta da 0 alla velocità di 100 km/h in 2.5 secondi".