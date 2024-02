Terzo mandato, Toti "si sfiora scontro istituzionale"

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante la 40a assemblea nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Genova, 24 ottobre 2023. ANSA/UFFICIO STAMPA QUIRINALE/FRANCESCO AMMENDOLA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++