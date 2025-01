Terremoto in Tibet, il Dalai Lama 'profondamente addolorato'

DHARAMSALA, 07 GEN - Il leader spirituale del Tibet, il Dalai Lama, si à detto oggi "profondamente rattristato" per le vittime del devastante terremoto che ha colpito la remota regione himalayana della Cina. "Offro le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita ed estendo i miei auguri per una rapida guarigione a tutti coloro che sono rimasti feriti", ha dichiarato il leader in esilio in un comunicato.