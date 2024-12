Tensione tra Proietti e partiti sulla nuova giunta umbra

PERUGIA, 15 DIC - Aria di tensione tra la presidente dell'Umbria Stefania Proietti e i partiti della coalizione di centrosinistra e civici che la sostiene. L'esecutivo non è stato ancora varato e - secondo quanto risulta all'ANSA - sono saltati gli incontri previsti negli ultimi giorni. Della questione sono stati interessati anche i vertici nazionali di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Avs. La questione riguarda in particolare l'assegnazione delle deleghe. Ai partiti Proietti ha prospettato la possibilità di decidere autonomamente e di comunicare poi i settori di competenza agli interessati agli assessori. Le tensioni maggiori riguarderebbero la sanità che la presidente vorrebbe tenere per sé.