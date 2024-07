Tensione durante flash-mob al corteo per Gaza in centro a Milano

MILANO, 06 LUG - Tensione, nel pomeriggio di oggi in centro a Milano in via Dante, durante la manifestazione per Gaza organizzata da centri sociali, varie associazioni e studenti. E' stato attuato un flash mob per la Palestina Libera simulando "i massacri" con petardi, sirene e altoparlanti. I clienti dei locali sono scappati forse anche scambiando i petardi per spari. Quando si è scoperto che si trattava di un flash mob, i ristoratori e alcuni passanti hanno protestato - fra le urla reciproche - sfiorando il contatto fisico con gli attivisti. Il corteo - il 38/mo secondo gli organizzatori impegnati da mesi a protestare contro Israele e che affermano che vi partecipano 400 persone - è partito da piazza Duomo davanti al fast food McDonald's intorno alle 17: il percorso previsto è il passaggio in piazza San Babila e poi davanti alla Università Statale vicino largo Richini. Le associazioni e comunità palestinesi chiedono di "fermare la mano assassina di Israele e un cessate il fuoco immediato e duraturo". Denunciano "la complicità del governo Usa e Meloni-Salvini-Taiani". "A quasi 8 mesi dal 7 ottobre siamo arrivati a quasi 40.000 morti tra la popolazione civile palestinese a cui vanno aggiunte almeno altre 10.000 donne, uomini, bambine e bambini eufemisticamente 'dispersi' sotto le macerie, calpestati dai carri armati e dalle ruspe, disintegrati dalle bombe incendiarie e dal fosforo bianco, nascosti in fosse comuni", hanno affermato.