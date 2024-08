Temporali sparsi da nord a sud, poi caldo fin oltre Ferragosto

ROMA, 03 AGO - Nelle prossime 24 ore temporali colpiranno anche il Centro-Sud con una veloce passata che rinfrescherà un po' l'aria rovente preesistente. Lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che si tratterà di un "passaggio temporalesco rapido: i rovesci interesseranno fino al mattino Sardegna, Basso Veneto, Romagna, Marche, Umbria e Toscana poi, dal pomeriggio, anche i rilievi alpini e tutta la dorsale appenninica; avremo delle piogge anche in Sicilia, regione colpita da un'estrema siccità, ma si tratterà di fenomeni isolati, specie nelle zone interne". In particolare la giornata di sabato vedrà acquazzoni diffusi a macchia di leopardo su gran parte della Penisola, con un calo delle temperature massime di circa 2-3°C: sono previste diminuzioni anche più marcate, fino a 5-6°C su Sardegna, Marche, Umbria ed Appennino centro-meridionale. Sempre bollenti Siracusa 42°C, Catania 39, Lecce 38, Agrigento, Caltanissetta, Foggia e Matera con 37°C. Domenica 4 agosto il termometro segnerà nuovamente 37°C anche a Terni, 36°C a Firenze, 35°C a Ferrara, Napoli e Roma. La prossima settimana si tornerà a sfiorare i 38-39°C anche al Centro-Nord, ma aumenteranno soprattutto l'umidità e le temperature minime, di conseguenza l'afa. Una leggerissima flessione delle temperature potrebbe arrivare al Nord subito dopo Ferragosto, per quanto riguarda il Centro-Sud sembra che dal 17-18 agosto la morsa di caldo potrebbe allentare la presa, ma è una tendenza da confermare. NEL DETTAGLIO - Sabato 3 - Al Nord: rovesci sparsi al Nord-Est, più asciutto altrove. Al Centro: sole e rovesci sparsi, calo termico. Al Sud: veloci piogge specie sui rilievi; ancora molto caldo in Sicilia. - Domenica 4 - Al Nord: soleggiato e di nuovo caldo. Al Centro: in prevalenza soleggiato e di nuovo molto caldo, ma con temporali sui rilievi. Al Sud: soleggiato e sempre molto caldo. - Lunedì 5 - Al Nord: soleggiato, caldo, qualche temporale sulle Dolomiti. Al Centro: in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore sui rilievi. Al Sud: soleggiato e sempre molto caldo. - Tendenza - Ennesima fiammata africana per almeno altri 10 giorni.