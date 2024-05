Temporali fino all'inizio di giugno sul nord

ROMA, 28 MAG - Altri quattro giorni di pioggia al nord, mentre al sud continuerà una fase primaverile più soleggiata. E' quanto prevede Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Le piogge del nord - afferma - non saranno diffuse su tutto il settore, mentre qualche rovescio attraverserà anche il centrosud durante la fine di questo piovosissimo maggio". Nelle prossime ore ci saranno altre piogge anche intense specie sul nordest e sulla Lombardia orientale e sul settore nord-orientale, Appennini e Puglia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nordovest, ci saranno ancora dei rovesci sul nordest e soprattutto lungo la fascia adriatica ed al sud, isole maggiori escluse. Le temperature massime toccheranno i 30°C solo in Sicilia, si manterranno spesso sotto media altrove. Mercoledì 29 maggio il maltempo si sposterà su medio e basso Adriatico fino al pomeriggio. Al nord un nuovo, ennesimo, fronte atlantico aumenterà l'instabilità dal pomeriggio. Giovedì 30 maggio sono previsti rovesci a tratti intensi su Lombardia e nordest in scivolamento verso le regioni del medio adriatico. Infine venerdì 31 maggio possibili nubifragi in Pianura Padana con grandine. Nel dettaglio: - Martedì 28. Al nord: instabile specie al nordest. Al centro: temporali e piogge sulle regioni adriatiche. Al sud: instabile sugli Appennini. - Mercoledì 29. Al nord: rovesci pomeridiani sulle Alpi. Al centro: rovesci solo sull'Appennino. Al sud: temporali lungo i rilievi. - Giovedì 30. Al nord: nuova perturbazione atlantica. Al centro: qualche pioggia tra Toscana e Marche. Al sud: soleggiato. - Tendenza: weekend in parte piovoso specie al nord.