Temporali di calore, soprattutto sugli Appennini e in Sicilia

ROMA, 22 AGO - Tornano caldo e afa con picchi di 37°C a Roma e 38°C in Sardegna. È quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. "Dal weekend - afferma - potremo tornare a 37°C a Roma, Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto e picchi oltre 38°C in Sardegna". La prima città in cui salirà la temperatura sarà Firenze, che già nelle prossime ore raggiungerà i 36°C. Napoli e Genova si fermeranno a 33-34°C. In prevalenza sarà un giovedì a tratti un po' instabile ma prevalentemente caldo e soleggiato. Il cielo sarà un po' più nuvoloso al nord con qualche piovasco in spostamento dal Veneto verso Lombardia e infine Piemonte. In giornata si prevedono rovesci a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane. In serata piogge locali specie sul Piemonte. Infine previsti temporali di calore soprattutto pomeridiani sugli Appennini e in Sicilia e in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Non è escluso un acquazzone a Roma. Da domani, venerdì 23, torna l'alta pressione africana. Le temperature saliranno ulteriormente e non mancheranno rovesci di calore sugli Appennini centro-meridionali e la Sicilia. Localmente qualche acquazzone potrebbe raggiungere anche il versante tirrenico fin sulle coste nelle ore più calde della giornata. Anche il weekend vedrà prevalenza di sole e caldo. Nel pomeriggio non mancheranno i temporali di calore, in particolare su tutto l'Appennino centro-meridionale. Nel dettaglio - Giovedì 22: al nord: nubi sparse, caldo, a tratti instabile sulle Alpi con temporali irregolari. Al centro: a tratti instabile sul Lazio con isolati temporali, più sole altrove. Al sud: soleggiato e caldo, rovesci pomeridiani in Sicilia e sui rilievi. - Venerdì 23: al nord: soleggiato e caldo salvo rovesci sui monti. Al centro: isolati rovesci pomeridiani sull'Appennino, sole e caldo altrove. Al sud: rovesci pomeridiani su Appennino e Sicilia, soleggiato e caldo. - Sabato 24: al nord: soleggiato e caldo, ma con qualche temporale sulle Alpi. Al centro: sole e caldo. Al sud: soleggiato e caldo, qualche rovescio a ridosso dei rilievi.