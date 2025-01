Telefono Rosa,mercoledì si inaugura mostra 'Lontane dalla paura'

ROMA, 27 GEN - Mercoledì 29 gennaio Basile Contemporary presenta la mostra fotografica di Roberto Vignoli dal titolo 'Lontane dalla paura', realizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa, che assiste soprattutto le donne in pericolo di vita per la violenza dei loro compagni, mariti e/o ex. Nelle foto sono ritratte di spalle le donne ospitate all'interno di una delle case rifugio del Telefono Rosa. L'incasso delle vendite delle opere in esposizione andrà in beneficenza come contributo per le spese dell'Associazione che fornisce alle donne ospitalità, assistenza psicologica, legale e didattica per i bambini e le bambine ospitati nelle strutture ad indirizzo segreto. Saranno presenti Rosa Basile, titolare della Basile Contemporary, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente dell'Associazione, e l'autore. La mostra sarà inaugurata mercoledì 29 alle ore 18:30 e sarà aperta fino al 4 febbraio in via di Parione 10.