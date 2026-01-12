Teheran convoca i diplomatici di Italia, Francia, Gb e Germania

PARIGI, 12 GEN - Gli ambasciatori o gli incaricati d'affari di Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna, di stanza a Teheran, oggi sono stati convocati dalle autorità iraniane, che hanno deplorato il sostegno espresso da questi Paesi ai manifestanti iraniani. Lo riporta un comunicato del Ministero degli Esteri iraniano e reso noto dalla televisione di Stato. Ai diplomatici è stato mostrato un video dei danni causati dai "rivoltosi" ed è stato chiesto ai governi di "ritirare le dichiarazioni ufficiali a sostegno dei manifestanti". "Confermiamo la convocazione degli ambasciatori europei", ha poi fatto sapere il Ministero degli Esteri francese.