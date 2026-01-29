Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Teheran, 'abbiamo 1.000 nuovi droni, daremo risposta schiacciante'

AA

ROMA, 29 GEN - L'esercito iraniano ha spiegato di aver aggiunto 1.000 droni ai suoi reggimenti da combattimento, mentre il suo capo ha promesso una "risposta schiacciante" a qualsiasi attacco, ha riferito la televisione di Stato, dopo che gli Stati Uniti hanno dispiegato una forza d'attacco nelle acque regionali. "In linea con le minacce che stiamo affrontando, mantenere e potenziare i vantaggi strategici per un combattimento rapido e una risposta schiacciante a qualsiasi invasione... è sempre all'ordine del giorno dell'esercito", ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Amir Hatami, citato dalla televisione di Stato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario