Teheran, 'abbiamo 1.000 nuovi droni, daremo risposta schiacciante'

ROMA, 29 GEN - L'esercito iraniano ha spiegato di aver aggiunto 1.000 droni ai suoi reggimenti da combattimento, mentre il suo capo ha promesso una "risposta schiacciante" a qualsiasi attacco, ha riferito la televisione di Stato, dopo che gli Stati Uniti hanno dispiegato una forza d'attacco nelle acque regionali. "In linea con le minacce che stiamo affrontando, mantenere e potenziare i vantaggi strategici per un combattimento rapido e una risposta schiacciante a qualsiasi invasione... è sempre all'ordine del giorno dell'esercito", ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Amir Hatami, citato dalla televisione di Stato.