Teatro ai sindacati l'1 Maggio, il Comune di Pavia ci ripensa

PAVIA, 20 MAR - Il Comune di Pavia metterà a disposizione dei sindacati il teatro Volta per gli eventi programmati per la prossima Festa del 1° maggio. Questo l'esito di un confronto tra il sindaco Fabrizio Fracassi e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, del quale dà notizia oggi il quotidiano 'La Provincia Pavese'. Nei giorni scorsi i sindacati confederali si erano visti negare la possibilità di utilizzare la struttura perché le iniziative, secondo i regolamenti comunali, erano "attività non identificabili con gli indirizzi sociali e culturali fatti propri dall'amministrazione comunale". Una posizione inizialmente ribadita anche dal sindaco. Ora, dopo l'incontro che si è svolto a Palazzo Mezzabarba, è stata trovata un'intesa. "Esprimiamo soddisfazione - commentano Cgil, Cisl e Uil - nel confermare alla cittadinanza che le celebrazioni relative ad una ricorrenza così importante avvengano, come nelle nostre intenzioni, nella città di Pavia". Nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo tecnico in vista dell'organizzazione della Festa del Lavoro, che dovrebbe prevedere un dibattito al mattino, seguito al pomeriggio da altre iniziative e un concerto.