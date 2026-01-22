Tavolo P.Chigi-Corte dei Conti per i decreti attuativi della riforma

ROMA, 22 GEN - Dopo la riforma della Corte dei conti, si apre un "gruppo di lavoro paritetico informale" fra la Presidenza del Consiglio e l'organo di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche, per "redigere le bozze dei decreti legislativi di attuazione". È l'esito di un incontro a Palazzo Chigi tra il presidente della Corte dei conti Guido Carlino, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici amministrativi della Presidenza del Consiglio, che si è svolto "in un clima di piena collaborazione", come riferisce una nota di Palazzo Chigi. Come spiega la nota di Palazzo Chigi, "in coincidenza con l'entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra una rappresentanza istituzionale della Corte dei conti, guidata dal Presidente Guido Carlino, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, accompagnato dai vertici amministrativi della Presidenza del Consiglio". "Durante l'incontro, avvenuto in un clima di piena collaborazione, si è convenuto di costituire un gruppo di lavoro paritetico informale, che - si legge nel comunicato - avrà il compito di redigere le bozze dei decreti legislativi di attuazione della delega" in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei Conti "prevista dall'art. 3 della legge, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio dei ministri e al vaglio delle Commissioni parlamentari e delle Regioni".