Tamponamento tra auto in galleria in A12, feriti quattro bambini

GENOVA, 24 MAG - Otto feriti, di cui quattro bambini, in un incidente nella galleria fra Carrodano e Deiva Marina (Spezia) in A12. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale spezzina le due auto si sarebbero tamponate. Sette persone erano tutti in una vettura. I minorenni coinvolti hanno quattro mesi, sei e 15 anni. Due di loro sono stati trasferiti in codice rosso, il più grave, all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco. Non sarebbero in pericolo di vita. L'autostrada è rimasta chiusa, prima solo da Carrodano e poi da Brugnato, per diverse ore. Nel frattempo si sono formati quattro chilometri di coda ora in smaltimento.