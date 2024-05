Tamponamento Tir-auto sulla Genova-Savona, 10 km di coda

GENOVA, 16 MAG - Poco dopo le 13:30, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Albisola e la Complanare di Savona in direzione Savona-Ventimiglia, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura all'altezza del km 37. Nell'incidente il mezzo pesante ha perso gasolio in carreggiata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato il traffico è stato sbloccato e transita su una corsia. Sono segnalati 10 km di coda verso Savona. Incidente anche in A7 con due feriti, uno dei quali trasferito al san Martino in codice rosso. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento.