Tamponamento fra tir in A25, traffico verso Roma in tilt

PREZZA, 17 GIU - Auto in coda per almeno un'ora sull'autostrada A25, in direzione Roma, al km 133 sul viadotto nel territorio di Prezza (L'Aquila), dove due mezzi pesanti si sono tamponati per cause ancora da accertare. Uno dei due, probabilmente in fase di sorpasso, è finito contro la fiancata del rimorchio dell'altro, che trasportava bottiglie d'acqua, sventrandola e facendo finire il carico sulla carreggiata. I mezzi hanno perso anche gasolio il che ha reso particolarmente complicate le operazioni di messa in sicurezza e di pulizia del fondo stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e, per gestire la viabilità e per i rilievi, la Polizia Stradale di Sulmona. La circolazione, in autostrada, è ripresa regolarmente dopo un'ora circa, intorno alle 21.30, ma solo su una corsa di marcia. Le operazioni di rimozione dei mezzi e del gasolio andranno avanti nel corso della serata.