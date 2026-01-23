Giornale di Brescia
Tajani, sulla Consob non mi faccio imporre nulla da nessuno

NAPOLI, 23 GEN - Sulla vicenda Consob "ho detto quello che dice la legge e ho detto che le decisioni si prendono insieme, io non mi faccio imporre nulla da nessuno". Cosi' il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani risponde all'affondo della Lega sul caso Freni. "Se c'è una proposta che arriva in Consiglio dei Ministri della quale io non ero stato informato - ha proseguito Tajani parlando a Napoli - non la voto. Continuo a dire che in questo momento serve alla guida della Consob un personaggio che non sia un politico. L'ho detto, lo ripeto, e questa è la linea. Io - ha concluso - non cambio posizione - rispetto a questo".

NAPOLI

