Tajani, sono favorevole alla Lega ma no agli estremisti

PRAGA, 31 MAG - "Per quanto mi riguarda il centrodestra è questo: popolari, liberali e conservatori. Io non ho alcun pregiudizio nei confronti della Lega, se la Lega vuole aggregarsi a questa maggioranza per quanto mi riguarda può farlo e sono favorevole. Non sono favorevole ad aggregare altre forze estremiste che nulla hanno a che fare con l'Europa e condividono i nostri valori". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.