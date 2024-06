Tajani, solidarietà a Mattarella per gli attacchi ricevuti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,e con Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno, in occasione dell'incontro con i Ministri ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)