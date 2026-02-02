Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, serve una norma per impedire ai violenti di andare alle manifestazioni

AA

"Io credo che si debba impedire ai più violenti di andare alle manifestazioni, si impedisce agli ultrà violenti di andare allo stadio e così bisogna impedire agli ultrà politici violenti di partecipare a manifestazioni per garantire la sicurezza dei cittadini, dei beni, dei commercianti e dei carabinieri poliziotti e finanzieri ai quali va ancora la nostra solidarietà". "Certamente bisogna garantire la libertà di manifestazione, perché questa è fuori discussione", ma "dobbiamo impedire - con anche delle norme adeguate - come è successo con gli ultrà degli stadi, così bisogna farlo con gli estremisti più violenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Palermo, rispondendo a una domanda sulla riunione di governo appena conclusa in tema di sicurezza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario