Tajani, serve una norma per impedire ai violenti di andare alle manifestazioni

"Io credo che si debba impedire ai più violenti di andare alle manifestazioni, si impedisce agli ultrà violenti di andare allo stadio e così bisogna impedire agli ultrà politici violenti di partecipare a manifestazioni per garantire la sicurezza dei cittadini, dei beni, dei commercianti e dei carabinieri poliziotti e finanzieri ai quali va ancora la nostra solidarietà". "Certamente bisogna garantire la libertà di manifestazione, perché questa è fuori discussione", ma "dobbiamo impedire - con anche delle norme adeguate - come è successo con gli ultrà degli stadi, così bisogna farlo con gli estremisti più violenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Palermo, rispondendo a una domanda sulla riunione di governo appena conclusa in tema di sicurezza.