Tajani, rischio escalation, ho invitato Iran a prudenza

MILANO, 13 APR - In Medio Oriente "purtroppo la situazione è molto tesa, i rischi di una escalation ci sono". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento di Forza Italia a Milano. "Ieri ho parlato per un'ora con il ministro degli Esteri dell'Iran e ho invitato alla prudenza. Mi sono preoccupato di tutelare i militari italiani che sono al confine tra Libano e Israele - ha aggiunto - e ho insistito sulla necessità di garantire il traffico mercantile attraverso Suez e il mar Rosso. Mi è stato detto che gli Houthi non attaccheranno mercantili che non portano armi a Israele".