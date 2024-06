Tajani, riforma giusta dell'Autonomia, preoccupazioni legittime

PARIGI, 20 GIU - Quella sull'autonomia differenziata è "una riforma che va nella giusta direzione, ci sono legittime preoccupazioni nel Sud del Paese che però saranno fugate dall' applicazione degli ordini del giorno proprio a garanzia del Meridione". Questi "sono stati presentati da FI e approvati a grande maggioranza. Impegnano il governo ad accendere sempre i riflettori sulle realtà meridionali". Lo ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, a Parigi rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se la riforma sull'autonomia spaccasse il Paese. "No, non lo spacca", ha assicurato Tajani che è in Francia per il Forum su sovranità e innovazione vaccinale.