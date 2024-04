Tajani, rafforzare dialogo tra Cina e Italia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wentao, in occasione della Commissione Economica Mista Italia – Cina, presso il palazzo della Prefettura di Verona, 11 aprile 2024. // Italian Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Antonio Tajani (L) shakes hand to Minister of Commerce of the People's Republic of China Wang Wentao (R) on the occasion of the Italy-China Joint Economic Commission, at the Verona Prefecture building, in Verona, Italy, 11 April 2024. ANSA/ALESSANDRO DI MEO