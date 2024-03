Tajani, 'raccogliere più consensi per allargare il centrodestra'

ROMA, 08 MAR - "Forza Italia avrà un risultato molto positivo. A me interessa prendere il maggior numero possibile di consensi per allargare i confini del centrodestra e per far vincere Marsilio. Non faccio la corsa per vedere se prendo più voti di questo o di quell'altro partito della nostra colazione. A me interessa vincere". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.