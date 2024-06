Tajani, Putin vuole influenzare le europee, Occidente unito

ROMA, 06 GIU - "Putin sta conducendo una guerra ibrida e cerca di influenzare le elezioni europee, cercando di dividere l'occidente. Ma siamo tutti uniti" a "difesa dell'Ucraina. Detto questo, noi vogliamo la pace" e siamo per l'uso delle "armi italiane solo per la difesa all'interno del territorio ucraino", "non è in ballo l'unità della Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader azzurro Antonio Tajani al forum ANSA.