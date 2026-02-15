Tajani pronto a riferire in Parlamento martedì sul Board of Peace

ROMA, 15 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani si sono sentiti nelle ultime ore per un confronto sui temi all'ordine del giorno. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che "il Governo conferma la propria disponibilità a riferire in Parlamento, nella giornata di martedì, con il ministro Tajani in merito al Board of Peace". Saranno comunicazioni, secondo quanto si apprende da fonti di governo, quelle che farà martedì in Parlamento Tajani. Le comunicazioni prevedono la presentazione di risoluzioni e il relativo voto.