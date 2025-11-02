Tajani, non risultano italiani coinvolti in accoltellamento Gb
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’incontro con Commissario europeo Maroš Sefcovic, presso Villa Madama, Roma, 31 ottobre 2025, ANSA/VINCENZO LIVIERI
AA
ROMA, 02 NOV - "L'ambasciata d'Italia e il consolato a Londra stanno seguendo la vicenda dell'accoltellamento di molti passeggeri a bordo di un treno a Huntingdon, nel Regno Unito. Al momento non risultano italiani coinvolti e non è ancora sicuro quali siano i motivi dell'assalto. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e al popolo britannico per questo terribile episodio". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
