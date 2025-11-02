Giornale di Brescia
Tajani, non risultano italiani coinvolti in accoltellamento Gb

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’incontro con Commissario europeo Maroš Sefcovic, presso Villa Madama, Roma, 31 ottobre 2025, ANSA/VINCENZO LIVIERI
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’incontro con Commissario europeo Maroš Sefcovic, presso Villa Madama, Roma, 31 ottobre 2025, ANSA/VINCENZO LIVIERI
ROMA, 02 NOV - "L'ambasciata d'Italia e il consolato a Londra stanno seguendo la vicenda dell'accoltellamento di molti passeggeri a bordo di un treno a Huntingdon, nel Regno Unito. Al momento non risultano italiani coinvolti e non è ancora sicuro quali siano i motivi dell'assalto. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e al popolo britannico per questo terribile episodio". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

  3. Ricarica la pagina se necessario