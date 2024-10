Tajani, non deve esserci nessun Grande Fratello

TORINO, 28 OTT - "È inaccettabile quello che è accaduto e che sta accadendo. Non deve esserci nessun Grande Fratello che controlla la vita privata ci sono già le leggi della Repubblica, ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, che partecipa all'assemblea dell'Unione Industriali di Torino. "Non abbiamo bisogno di chi fa dossier di questo genere. Abbiamo già adottato una serie di iniziative. Io già stamattina ho dato vita al mio ministero, a un gruppo di lavoro che si occupi di queste vicende per garantire la sicurezza anche perché abbiamo ambasciate, abbiamo tante questioni riservate da tutelare insieme al lavoro che stiamo facendo" ha aggiunto Tajani. "Abbiamo costituito già da più di un anno un ufficio sulla sicurezza cibernetica e sull'intelligenza artificiale. E abbiamo subito iniziative anche per proteggere tutti i dati del Ministero e delle nostre sedi all'estero. E di tutti coloro che operano nel settore diplomatico perché possa essere garantita la sicurezza dello Stato. Certamente quando si limita la libertà di una persona c'è anche un attacco alla democrazia. Noi dobbiamo respingerlo sul nascere".