Tajani, non condividiamo e non votiamo riduzione canone Rai

PECHINO, 07 NOV - La cancellazione del canone RAI "non fa parte del programma e quindi è una proposta che noi non Condividiamo perché si rischia di fare un danno alla televisione pubblica che altrimenti dovrebbe essere finanziata diversamente. La nostra posizione è assolutamente contraria a questa proposta e non la voteremo perché non condividiamo questa proposta che non fa parte del programma di governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Pechino.