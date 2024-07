Tajani, nessun rischio per lo Stato di diritto in Italia

ROMA, 29 LUG - "Mi pare che la libertà di stampa nel nostro Paese non sia assolutamente violata. Poi se ci sono strumentalizzazioni politiche va bene, ma non mi pare che la Rai sia un luogo dove c'è una dittatura culturale". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani nella conferenza stampa di FI, commentando la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. "Non va strumentalizzata politicamente ogni volta - ha aggiunto - la posizione della Rai. Mi pare che tutte le forze politiche abbiano ampio spazio, e questo vale anche per le tv private. Non vedo in Italia rischi per lo Stato di diritto. Chi lo dice non conosce la situazione italiana".