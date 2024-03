Tajani, Moratti e Albertini a pranzo per parlare di europee

MILANO, 23 MAR - Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti, stando a quanto si apprende, hanno pranzato oggi insieme all'altro ex sindaco Gabriele Albertini per convincerlo a candidarsi alle europee. La conferma dell'incontro arriva direttamente da Albertini che parla di un incontro "di quasi due ore molto piacevoli". I tre avrebbero mangiato a casa di Moratti subito dopo l'evento, che si è svolto in mattinata al Palazzo Lombardia di Milano, durante il quale l'ex sindaca ha ufficializzato la sua candidatura alle europee.