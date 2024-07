Tajani, meglio evitare vicepresidenti esecutivi in Ue

ROMA, 19 LUG - Evitare la nomina di vicepresidenti esecutivi nella Commissione europea è "la soluzione migliore: evita discrepanze e super poteri, e crea equilibrio nella Commissione europea. È la scelta più giusta per evitare di avere tanti capetti che cercano di governare interessi loro imponendoli agli altri". Lo ha spiegato il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani all'assemblea nazionale di Coldiretti. "Non so neanche se ci saranno le vicepresidenze esecutive. Potrebbe essere una sola? Questa è una decisione della presidente. Le vicepresidenze esecutive sono esistite soltanto con l'ultima Commissione europea - ha notato il ministro degli Esteri -. In tutte le altre Commissioni l'esecutività la dava di volta in volta il presidente della Commissione. Credo che quella di prima fosse la soluzione giusta. Mi pare che l'ultima fosse una richiesta di Timmermans, e Timmermans non c'è più".