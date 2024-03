Tajani, 'maggioranza solida, massima collaborazione interna'

ROMA, 25 MAR - "La maggioranza è solida, il governo lavora con la massima collaborazione interna": lo ha detto a radio RTL102.5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda su quanto abbinao pesato negli equilibri della maggioranza le parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sul risultato dalle elezioni presidenziali in Russia. Lunedì scorso Salvini aveva commentato il risultato delle elezioni in Russia affermando: "In Russia hanno votato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde". "Mi pare che sia una vicenda ormai superata, è stato tutto chiarito", ha sottolineato Tajani.