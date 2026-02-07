Tajani, limiti Costituzione insormontabili per partecipare al Board di Gaza

ROMA, 07 FEB - "Noi non possiamo partecipare al Board of peace perché c'è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a fare la nostra parte anche a Gaza con la formazione della polizia. Però sul Board of peace l'articolo 11 della nostra Costituzione è in contrasto con l'articolo 9 dello Statuto: per noi è insormontabile dal punto di vista giuridico". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato dall'ANSA al margine del congresso del Partito Radicale a Roma. "I rapporti con gli Usa - aggiunge - sono molto positivi. Nel colloquio con Vance e Rubio ieri abbiamo ribadito le buone relazioni. E abbiamo ribadito qual è la nostra posizione".