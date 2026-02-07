Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tajani, limiti Costituzione insormontabili per partecipare al Board di Gaza

AA

ROMA, 07 FEB - "Noi non possiamo partecipare al Board of peace perché c'è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a fare la nostra parte anche a Gaza con la formazione della polizia. Però sul Board of peace l'articolo 11 della nostra Costituzione è in contrasto con l'articolo 9 dello Statuto: per noi è insormontabile dal punto di vista giuridico". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato dall'ANSA al margine del congresso del Partito Radicale a Roma. "I rapporti con gli Usa - aggiunge - sono molto positivi. Nel colloquio con Vance e Rubio ieri abbiamo ribadito le buone relazioni. E abbiamo ribadito qual è la nostra posizione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario