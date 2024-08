Tajani, 'lavoreremo per presentare una legge sullo Ius Scholae'

BRUXELLES, 29 AGO - "Parleremo della concessione della cittadinanza alla riapertura dei lavori parlamentari, credo che si potrà lavorare per presentare una proposta di legge che corregga alcune cose". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles. "Intanto la possibilità di dare la cittadinanza ai giovani che abbiano completato il corso di studi con successo, e ribadisco con successo, e dunque siano culturalmente italiani, regola peraltro più giusta e più severa di oggi che favorirà l'integrazione", ha sottolineato. "L'altro aspetto è rivedere la concessione della cittadinanza per Ius Sanguinis: a volte si cerca la cittadinanza per avere un passaporto italiano e comunitario per interesse e non per interesse ad essere italiani".