Tajani, la legge 194 non si tocca, c'è e va rispettata

MILANO, 21 APR - "C'è la 194, nessuno ha mai parlato di cambiarla. È una legge che c'è e va rispettata. Io sono sempre per garantire la libertà di tutti, compresa quella di chi è contro l'aborto. La 194 non si tocca". Così il ministro degli Esteri è segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell'apertura della campagna elettorale per le Europee di Forza Italia a Milano, commentando l'emendamento in tema aborto al decreto sul Pnrr.