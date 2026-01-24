Tajani, la decisione di scarcerare Moretti inaccettabile

ROMA, 24 GEN - "Consideriamo la decisione di scarcerare il signor Moretti inaccettabile, che offende non soltanto la memoria delle vittime e offende i feriti, ma offende il sentimento di tutto il popolo italiano e non solo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti alla Farnesina. "Non ci sono motivazioni per la scarcerazione se non i 200 mila franchi", ha aggiunto.